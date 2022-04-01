Рябков отверг обвинения в том, что Россия выдвинула новые требования на переговорах по СВПД

"Этого не было, - подчеркнул он в эфире телеканала RT.

"Мы лишь ясно дали понять, что наш единственный интерес состоит в том, чтобы в зависимости от того, как будет реализовываться СВПД в случае его возобновления, обеспечить защиту нашего легитимного и многогранного взаимодействия с иранскими партнерами от американских и европейских санкций. Ни больше ни меньше", сказал он.

Он добавил, что Поиски взаимоприемлемого компромисса относительно дальнейшей реализации СВПД могут занять еще несколько дней или недель. "Думаю, что потребуется еще несколько дней или, возможно, недель, пока все на встанет на свои места", отметил он.

"Мы все сделали правильно, и теперь слово за нашими партнерами, - резюмировал Рябков. - Россия сделает все от нее зависящее для обеспечения позитивного исхода этих весьма откровенных и лишенных скрытой повестки дня переговоров, требующих полной отдачи от всех участников, включая Иран, США и европейских координаторов. В этом заключается наша твердая и взвешенная позиция. Держу кулаки наудачу в надежде, что нам удастся добиться успеха".