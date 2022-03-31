31 мар. 2022 г., 11:12
Journalist ID: 2388
News Code: 84701110
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Хатибзаде: США продолжают нарушать резолюции ООН

Хатибзаде: США продолжают нарушать резолюции ООН

Тегеран, 31 марта, ИРНА – Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде отреагировал на введение новых санкций США против несколько органов и лиц Ирана.

«Это действие показывает недоброжелательность правительства США по отношению к иранскому народу, что является продолжением политики максимального давления США. Такая политика откровенно доказывает, что США пользуются любыми возможностями обвинять Иран и оказать давление на иранский народ, вопреки своим утверждениям», - заявил он.

«Хотя США заявляют, что готовы вернуться в ядерную сделку и выполнить свои обязательств, по-прежнему нарушают соглашение и резолюции №2231 СБ ООН», - добавил он.

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