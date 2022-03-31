Хатибзаде: США продолжают нарушать резолюции ООН

«Это действие показывает недоброжелательность правительства США по отношению к иранскому народу, что является продолжением политики максимального давления США. Такая политика откровенно доказывает, что США пользуются любыми возможностями обвинять Иран и оказать давление на иранский народ, вопреки своим утверждениям», - заявил он.

«Хотя США заявляют, что готовы вернуться в ядерную сделку и выполнить свои обязательств, по-прежнему нарушают соглашение и резолюции №2231 СБ ООН», - добавил он.