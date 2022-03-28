В ЕС заявили о близости к завершению переговоров по возобновлению СВПД

«Переговоры в Вене с целью нанести последние штрихи этого соглашения идут своим чередом. Мы находимся в финальной, критической фазе", - сказала Массрали в понедельник на брифинге в Брюсселе.

По ее словам, в рамках форума в Дохе распространились слухи, что участники переговоров очень близки к их завершению, но остаются нерешенные вопросы. «Мы стремимся как можно раньше вернуться в Вену, чтобы завершить это соглашение», - добавила представитель Борреля.

Как отметила она, Европейский союз, как координатор ядерной сделки, продолжает поддерживать контакты со всеми сторонами и Соединенными Штатами для достижения окончательного соглашения.

Набила Массрали сообщила, что глава дипломатии ЕС в качестве координатора СВПД и его команда находятся в контакте с переговорщиками и США.