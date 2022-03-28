28 мар. 2022 г., 21:37
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В ЕС заявили о близости к завершению переговоров по возобновлению СВПД

В ЕС заявили о близости к завершению переговоров по возобновлению СВПД

Тегеран, 28 марта, ИРНА - Стороны переговоров в Вене по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе значительно продвинулись, но остаются незавершенные вопросы, сообщило Интерфакс, цитируя официального представителя главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Набила Массрали.

«Переговоры в Вене с целью нанести последние штрихи этого соглашения идут своим чередом. Мы находимся в финальной, критической фазе", - сказала Массрали в понедельник на брифинге в Брюсселе.

По ее словам, в рамках форума в Дохе распространились слухи, что участники переговоров очень близки к их завершению, но остаются нерешенные вопросы. «Мы стремимся как можно раньше вернуться в Вену, чтобы завершить это соглашение», - добавила представитель Борреля.

Как отметила она, Европейский союз, как координатор ядерной сделки, продолжает поддерживать контакты со всеми сторонами и Соединенными Штатами для достижения окончательного соглашения.

Набила Массрали сообщила, что глава дипломатии ЕС в качестве координатора СВПД и его команда находятся в контакте с переговорщиками и США.

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