В Катаре предложил подписать соглашение о безопасности между странами региона после восстановления СВПД

Глава минобороны Катара в воскресенье в ходе выступления на международной конференции «Doha Forum» выразил надежду, что переговоры в Вене приведут к окончательному соглашению по ядерной программе Ирана.

"Мы рассчитываем на успех венских переговоров (по восстановлению СВПД) и на достижение договоренности в целях выработки соглашения о безопасности, которое объединит страны региона", указал Халид бин Мухаммед аль-Атийя.

Ранее в субботу глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Иран и мировые державы очень близки к соглашению о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий.