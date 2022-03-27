27 мар. 2022 г., 22:33
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В Катаре предложил подписать соглашение о безопасности между странами региона после восстановления СВПД

В Катаре предложил подписать соглашение о безопасности между странами региона после восстановления СВПД

Тегеран, 27 марта. ИРНА — Министр обороны Катара Халид бин Мухаммед аль-Атийя предложил подписать соглашение о безопасности между странами региона, в случае достижения соглашения о восстанвлении Совместного всеобъелющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Глава минобороны Катара в воскресенье в ходе выступления на международной конференции «Doha Forum» выразил надежду, что переговоры в Вене приведут к окончательному соглашению по ядерной программе Ирана.

"Мы рассчитываем на успех венских переговоров (по восстановлению СВПД) и на достижение договоренности в целях выработки соглашения о безопасности, которое объединит страны региона", указал Халид бин Мухаммед аль-Атийя.

Ранее в субботу глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Иран и мировые державы очень близки к соглашению о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий.

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