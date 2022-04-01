1 апр. 2022 г., 17:38
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News Code: 84702350
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Новруз в саду Эрам и комплексе Керим-хан в Ширазе

исторический сад Эрам и комплекс Зандие относятся к достопримечательностям Шираза. Их посещают туристы города Шираз во время праздников Новруз.

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