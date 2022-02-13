Персидские сады - слава Небес

Персидские сады славятся в мире своим дизайном, архитектурой, фонтанами и особой растительностью, и на протяжении всей истории всегда были архитектурным образцом дворцов королей и вельмож по всему миру. Сад является одним из неотъемлемых элементов иранской культуры, который имеет глубокую связь с религиозными верованиями людей до и после ислама и современного народа Ирана.

На сегодняшний день выявлено около тысячи иранских садов, из которых более 50 имеют глобальную регистрационную способность. Среди них 9 садов из коллекции иранских садов, в том числе: Сад Пасаргад в Марвдаште, Фарс, Сад Эрам в Ширазе, Сад Чехелстон в Исфахане, Сад Фин-е Кашан, Сад Аббасабад в Бехшаре, Сад Шахзаде Керман, Сад Акбарие Бирджанд, Сад Долатабад в Йезде, Сад Пахлаванпур в Мехризе, Йезд были внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Персидский сад Пасаргад

Персидский сад Пасаргад является частью комплекса, который считается краеугольным камнем иранской садовой архитектуры. Согласно историческим записям, при строительстве этого сада Кир Великий лично руководил устройством Пасаргадского сада, расположением в нем садов, иначе говоря, архитектором сада, красота которого была создана для вкуса Кира и стал знаменитым иранским садом. На основании историко-археологических документов и ландшафтных исследований все постройки в пустыне Пасаргад представляют собой просторный сад со всеми элементами, представляющий собой непрерывную структуру. «Шахский сад» — это небольшая часть комплекса, или сооружение «сада в саду» в Пасаргаде.

Сад Эрам

Сад Эрам — декоративный персидский сад в Ширазе (Иран). Современный вид приобрёл в XIX веке, но инфраструктура, по-видимому, заложена в XVIII веке, когда этот объект описывался европейскими путешественниками как «Сад шаха». Сад Эрам является частью объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, известного под общим названием «Персидские сады».

Сад Эрам расположен в городе Ширазе, на северном берегу реки Кушк. Его название восходит к легендарному саду в Аравии, известному как «Рай (Ирам), украшенный колоннами». Современный вид сад Эрам и строения в нём обрели в XIX веке, когда им владел кашкайский ильхан. Однако предположительно четырёхчастная структура сада, характерная для персидских садов, с центральным бассейном и четырьмя каналами существовала и в более ранний период, поскольку европейцы, посещавшие Шираз в XVIII веке, в том числе Корнелис де Брюйн, оставили описания расположенного там «Сада шаха».

Основное здание сада Эрам — трёхэтажный павильон, построенный в середине правления династии Каджаров. Павильон расположен в верхней западной части сада и обращён фасадом на восток. Павильон, содержащий 30 комнат, построен местным архитектором Хаджи Мохаммадом Хасаном. Убранство комнат включает декоративные плитки со строками из произведений Хафиза Ширази. В павильоне после его реконструкции в 1960-е годы располагался Институт Азии Университета Пехлеви.

Выбор растений для сада был, вероятно, обусловлен его нахождением в жаркой и сухой местности; поэтому деревья выбирались с таким расчётом, чтобы создать плотную тень, защищающую от жары. Также были подобраны цветы, помимо эстетической, имеющие и лекарственную ценность. В саду можно найти как фруктовые деревья (гранат, мушмулу, померанец, хурму, орех, абрикос, миндаль, яблоню, айву и грушу), так и деревья, не приносящие съедобных плодов (сосны, кедры, клёны, иудино дерево, ивы, эвкалипты, рябину и белый тополь). В число последних входит и самый высокий в Ширазе кедр (высота ствола около 35 м). В западной и северо-западной части сада разбиты розарии, где представлено около 300 сортов роз. В оранжереях сада выращиваются бегонии, бугенвиллеи, цинерарии, коммелины, Asparagus aethiopicus и Asparagus setaceus; в открытом саду также широко представлены декоративные кустарники с красивыми цветами и листьями, луковичные цветы и вьющиеся растения.

Сад Фин

Сад Фин — название старинного сада, находящегося в 9 км от центра иранского города Кашан, в конце улицы Амир-Кабир. По сравнению с другими многочисленными иранскими садами Сад Фин орошается очень большим количеством воды. Площадь сада составляет 23 тысячи квадратных метров.

В истории Ирана сад известен тем, что в бане Фин, находящейся на его территории, в 1852 году по приказу Насер ад-Дин Шаха был убит его визирь Амир-Кабир.

Сад Фин 7 декабря 1935 года под номером 238 был внесен в Список национальных памятников Ирана. А в 2012 году — в Список мирового культурного наследия ЮНЕСКО.

По некоторым данным сад появился ещё в период существования Ирана в составе государства Ильханов (Хулагуидов) (1256—1343 годы) на месте подземного источника Фин. Согласно историческим источникам, в 1573 году серьёзный ущерб саду нанесло сильное землетрясение. А в период правления династии Сефевидов (XVI—XVIII века) началось строительство основных зданий и памятников на территории Сада Фин. Проект строительства сада разработал выдающийся математик и астроном того времени Гияс Алдин Джамшид Кашани. И в 1591 году по этому проекту были построены первые здания в саду. План сада также изучал и великий иранский ученый Шейх Бахаи.

Сад Фин является наглядным примером старинных иранских садов. Элементами архитектурного ансамбля сада являются также вода и деревья, которые дополняют постройки. Несмотря на старинность, он представляет собой хорошо разработанный культурный ландшафт.

Исторический комплекс Аббас Абад

Исторический комплекс города Бешер Мазендеранской провинции. Сад комплекса Аббас Абад расположен в 9 километрах от города, посреди густого леса на хребте горы Альборз. Это объект Всемирного наследия ЮНЕСКО как крупнейший и самый важный исторический парк Ирана. Комплекс состоит из плотины Аббас-Абад, водохранилища и плотины, сада, дворца, бани, голубой мельницы и двух кирпичных бурь. Он был построен по приказу Аббас-шаха I в 1020-2010 годах21 в районе под названием Харгуран-Теп и в настоящее время является самым важным садом в пышной зелени Ирана. Его площадь составляет около 500 га.

Сад Шахзаде

Сад Шахзаде или сад Шазде — один из исторических персидских садов, находящийся рядом с городом Махан, провинция Керман, Иран. Располагается в двух километрах от Махана у подножия горы Тигран.

В 2011 году сад Шахзаде вместе с восемью другими историческими садами (Чехель-сотун в Исфахане, сад Эрам в Ширазе, сад Фин в Кашане и т. д.) был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО в составе объекта «Персидские сады».

В 2013 году ЮНЕСКО опубликовала официальное предупреждение о том, что сад Шахзаде может быть исключен из списка всемирного наследия, так как его часть находится во владении частных лиц, которые могут построить на территории сада собственные особняки или отели. В декларации ЮНЕСКО сказано, что любое изменение первозданного облика объекта исторического наследия может привести к его исключению из базы ЮНЕСКО.

Сад Шахзаде представляет собой прямоугольный парк общей площадью 5,5 гектаров. Комплекс включает основные ворота и небольшой дворец в одном конце сада и двухэтажный жилой дворец в другом конце, окруженный несколькими подсобными помещениями. Все пространство между дворцами украшено фонтанами, расположенными посередине парка. Они построены ступенчато, так как сам сад располагается на разной высоте — всего восемь уровней фонтанов. Все пространство вдоль стен засажено деревьями (сосна, кедр, вяз, а также множество видов фруктовых деревьев), а около обоих дворцов находятся большие клумбы с цветами. Вдоль стен сада находится несколько запасных выходов.

Сад Акбарие

Здание и сад Акбари являются одними из исторических зданий в Бирджанде. Это двухэтажное здание было построено Шукат аль-Мульком в период Каджаров. Он расположен в конце улицы Моалем в деревне Акбарие в Южном Хорасане. В связи с развитием Бирджанда парк теперь расположен в черте города и был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2011 году.

Архитектурная форма вдохновлена ​​русской архитектурой и построена в новом архитектурном стиле, сближающем исламскую архитектуру. Здание расположено на улице Моалем и состоит из Зеркального зала, башни и оформленного в уникальном стиле помещения для приема отечественных и зарубежных политических представителей.

Сад Доулетабад

Сад Доулетабад — один из самых старинных садов в городе Йезд в Иране. По своей значимости он стоит в одном ряду с такими знаменитыми персидскими садами, как сад Фин в Кашане, и сад Шахрзад Махан в провинции Керман. Тридцатитрехметровый бадгир (традиционный иранский архитектурный элемент, служащий для вентиляции зданий), находящийся на территории Доулетабад, считается самым высоким бадгиром в мире.

12 марта 1968 года сад Доулетабад был внесен в список «Национальные памятники Ирана» под номером 774. Кроме того, он был зарегистрирован ЮНЕСКО, как один из персидских садов, входящих в мировое наследие.

Доулетабад был открыт в Йезде в первый период правления династии Афшаридов в 1782 году при содействии губернатора провинции Йезд Мохаммеда Таги Хана, известного как «Большой хан». Таги Хан знаменит тем, что по его приказу был построен акведук (канат) протяженностью 65 километров, доставлявший воду из источника в городе Мехриз в город Йезд. В частности, вода доставлялась в то место, где теперь находится сад. В настоящее время сад орошается из глубинных скважин, находящихся поблизости.