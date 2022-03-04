В прокат вышел новый фильм иранского режиссера Асгара Фархади

Главный персонаж — осужденный за неуплату долга Рахим, которому позволяют на несколько дней выйти из тюрьмы и навестить близких. Его возлюбленная Фархондэ находит сумку с золотыми монетами, благодаря ей можно было бы покрыть часть задолженности. Но Рахим решает вернуть находку законной хозяйке.

Слух о его доброте становится сенсацией, о Рахиме снимают телесюжет, он превращается в местную знаменитость. Но затем многие начинают сомневаться в правдивости его истории, а Рахим, пытаясь доказать свои добрые намерения, запутывается в паутине лжи.

"Я много раз читал подобные истории в газетах, — рассказывает режиссер. — Это статьи о людях, которые вдруг оказывались в центре внимания, совершив альтруистический поступок. Почти детективная двойственность в моих картинах всегда появляется при написании сценария. Этот аспект делает отношения между фильмом и зрителем прочными. Зритель получает возможность дольше поразмыслить над тем, что увидел"

В основе фильмов режиссера всегда этические дилеммы, противоречия, которые возникают из-за человеческого несовершенства. Заложенный в сюжете "Героя" конфликт универсален. К тому же у Фархади почти не бывает отрицательных героев: у каждого персонажа — своя правда.

В "Герое" Фархади рисует панораму современного Ирана с его социальными проблемами и общественными предрассудками. К тому же фильм исследует феномен социальных сетей и их влияние на общественное мнение. Добавляет колорит место действия: в отличие от предыдущих фильмов, локацией стал не Тегеран, а в Шираз, в окрестностях которого находятся руины Персеполиса.

Фильм получил Гран-при Каннского кинофестиваля, номинацию на "Золотой глобус" и Азиатско-Тихоокеанскую кинопремию за лучшую режиссуру.