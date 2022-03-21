21 мар. 2022 г., 10:45
Journalist ID: 2388
News Code: 84692098
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Встреча Нового года в Шираз

Церемония встречи Нового иранского года состоялась в хафезие в Ширазе.

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