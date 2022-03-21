Башар Асад назвал целью Израиля депортацию христиан из региона

В беседе с участниками Асад отметил, что идеологический аспект является очень важным, но не менее важен бытовой аспект, поэтому эта церковная и общественная инициатива, осуществленная конференцией, сделала несколько посланий. В первую очередь о том, что роль религиозных и социальных структур в Сирии, включая ассоциации и институты, не ограничивалась только религиозным аспектом – они выполняли социальные обязанности и роль в развитии, поскольку предоставляли помощь и взносы без дискриминации.

Он подтвердил, что христианин в Сирии — ни гость и ни временный гражданин, а партнер по работе и производству.

Асад считает, что суть работы в области развития заключается в поддержании социального баланса. Он подчеркнул важность возможности для диалога и коллективного мышления, которую предоставила эта конференция, и создания механизмов для реализации всех идей и предложений, которые обсуждались на местах, чтобы они наилучшим образом отразились на Сирии.

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