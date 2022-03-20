20 мар. 2022 г., 22:32
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Иорданские и алжирские спортсмены отказались принимать участие в турнире из-за участия Израиля

Иорданские и алжирские спортсмены отказались принимать участие в турнире из-за участия Израиля

Тегеран, 20 марта, ИРНА - Ряд иорданских и алжирских тренеров отказался принимать участие в международном спортивном турнире по фулл-контакту и кикбоксингу в Бахрейне из-за участия Израиля.

Иорданские сайты указали, что тренер Федерации кикбоксинга Иордании Мохаммед Аль-Сауд, и тренер алжирской команды по фулл-контакту и кикбоксингу Эбрахим Саркамэ отказались от участия в международных курсах тренеров, проводимых в Бахрейне из-за участия команды из Израиля.

При этом Саркамэ подтвердил свое возражение в Facebook и сказал: «Я объявляю о своем уходе с международного курса тренеров, проводимого в Бахрейне, из-за присутствия делегации из Израиля», добавив, что «нет нормализации».

В связи с этим президент Иорданской федерации кикбоксинга Сами аль-Вахш сообщил, что 4 местных тренера отказались участвовать в международных курсах тренеров, проводимых в Бахрейне в период 17-19 марта.

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