Германия подписала газовой контракт с Катаром в целях сокращения зависимости от России

По данным DW, Германия и Катар согласовали долгосрочное партнерство в сфере энергетики, сообщил министр экономики ФРГ Роберт Хабек в ходе визита в Доху в воскресенье, 20 марта. Он отметил, что это - шаг на пути обретения большей независимости от России на фоне российского вторжения на Украину.

После встречи в Дохе с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани Хабек заявил, что, к его большому удовлетворению, стороны договорились о долгосрочном энергетическом партнерстве. Он сообщил о "сильной динамике", отметив, что эмир продемонстрировал даже более широкую поддержку, чем ожидалось.

Европейские страны после вторжения России на Украину ищут замену на поставку газа, в то числе из Катара, чтобы сократить свою зависимость от России в этом отношении.

Со времени нападения России на Украину Хабек представлял несколько инициатив по снижению зависимости от России.

Как отметил Хабек, согласованное партнерство с Катаром предусматривает не только поставки СПГ в Германию, но и разработку возобновляемых энергоносителей, а также меры по усилению энергоэффективности. В этих сферах немецкие фирмы могут предложить многое, отмечает агентство dpa.