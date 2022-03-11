Соединение электросетей Ирана, России и Азербайджана повысит надежность и стабильность сетей

«Встреча министров энергетики Ирана, России и Азербайджанской Республики в ходе недавнего визита Президента нашей страны в Катар стала исторической встречей, имеющей большое значение для всех трех стран», - заявил он.

По словам чиновника, три страны стремятся соединить свои сети друг с другом, и эта встреча проложила путь для дальнейшей реализации.

«Иран и Россия являются высшими энергетическими державами в регионе, и соединение энергосистем трех стран, Ирана, России и Азербайджанской Республики, расширит масштабы этой власти, и регион сможет извлечь выгоду из ее преимуществ», - отметил он.