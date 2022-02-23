Иран, Россия и Азербайджанская Республика сделали акцент на развитии сотрудничества в энергетической сфере

Сегодня на полях саммита стран-экспортеров газа в Дохе состоялась встреча министра энергетики Ирана Али Акбара Мехрабяна, министра энергетики России Николая Шульгинова и министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова.

На этой встрече, которая длилась более ста минут, все три министра энергетики подчеркнули важность развития регионального сотрудничества в области электроэнергетики, его существенное влияние на энергетическую безопасность и энергетическую экономику в регионе.

Одной из основных тем встречи было обсуждение проекта синхронизации и соединения электросетей Ирана, Азербайджана и России, особое внимание уделялось функционированию проекта.

Меграбян заявил о готовности поддержать и реализовать проект.

Он сказал, что Иран, как одна из ведущих держав в регионе по производству, передаче и распределению электроэнергии, а также с отличными международными показателями, считает проект важным в области сельского и городского электричества.

Он подчеркнул, что Иран считает этот проект важным для расширения обмена электроэнергией не только с соседними странами, но и со странами региона, особенно с Россией.

Шульгинов подчеркнул срочность и аккуратность его завершения, чтобы можно было реализовать энергосистемы трех стран.

Подчеркнув полную поддержку проекта, Парвиз также заявил о готовности Азербайджана инвестировать в соответствующие объекты для оптимальной реализации проекта.

Он также отметил, что текущий проект не только повышает надежность электросетей трех стран, но и важен для энергетической безопасности региона в долгосрочной перспективе.

Три министра подчеркнули, что они будут полностью готовы посетить встречу на следующей неделе для рассмотрения результатов исследований проекта.