16 февр. 2022 г., 18:45
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Австралийский бадминтонист отметил высокий уровень организации Кубка Фаджр в Иране

Австралийский бадминтонист отметил высокий уровень организации Кубка Фаджр в Иране

Тегеран, 16 февраля. ИРНА — Член сборной Австралии по бадминтону Адам Долман, который принял участие в прошедшем в Иране международном кубке «Фаджр» высоко оценил уровень соревнований.

"Я впервые прилетел в Иран. На меня произвели неизгладимое впечатление теплота народа. Обязательно вернусь сюда для участия в международных соревнованиях", сказал бадминтонист.

"Люди в этой стране очень дружелюбные, открытие и теплые, и эта страна действительно красивая. Я нашел много новых друзей в Иране", добавил спортсмен.

Он отметил высокий уровень организации Кубка Фаджр в Иране, а также высокий уровень иранских бадминтонистов. "Меня это реально впечатлило, потому что я не ожидал столь высокого уровня игры от иранских бадминтонистов", добавил Адам Долман.

С 7 по 11 февраля в Ширазе прошел 30-й Международный турнир Кубка «Фаджр» по бадминтону среди мужчин и женщин. В нем принял участие спортсмены из Армении, Австралии, Азербайджана, Бельгии, Болгарии, Канады, Индии, Казахстана, Малайзии, Португалии, Словакии, Украины, России, Индонезии, Ирака и Ирана.

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