Закрытие международного турнира по бадминтону Кубка Фаджр в Ширазе

Церемония закрытия Международного турнира по бадминтону «Кубок Фаджр» состоялась вечером 11 фераля в зале Шахид Дастгейб в Ширазе в присутствии министра спорта и молодежи и других национальных и провинциальных официальных лиц.
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