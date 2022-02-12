12 февр. 2022 г., 21:42
Journalist ID: 2388
News Code: 84649182
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Закрытие международного турнира по бадминтону Кубка Фаджр в Ширазе

Церемония закрытия Международного турнира по бадминтону «Кубок Фаджр» состоялась вечером 11 фераля в зале Шахид Дастгейб в Ширазе в присутствии министра спорта и молодежи и других национальных и провинциальных официальных лиц.

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