4 февр. 2022 г., 21:34
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News Code: 84638539
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Пятый день кинофестиваля Фаджр

Кинофестиваль «Фаджр» — самое важное кинематографическое событие в Иране. В этом году кинофорум, который проходит в Иране уже в 40-й раз, приурочен к 43-й годовщине Исламской революции.

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