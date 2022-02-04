Пятый день кинофестиваля Фаджр

Кинофестиваль «Фаджр» — самое важное кинематографическое событие в Иране. В этом году кинофорум, который проходит в Иране уже в 40-й раз, приурочен к 43-й годовщине Исламской революции.
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