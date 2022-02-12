Иностранные бадминтонисты: Иранцы добрые и гостеприимные

В интервью ИРНА они рассказали, что 30-е международные соревнования прошли на очень высоком уровне и получили хороший опыт на этом турнире.

«В Иране и городе Шираз много достопримечательностей, поэтому мы хотели бы посетить эту страну снова», - заявили они.

«Иранцы хорошие и гостеприимные люди, но, к сожалению, у меня не было достаточно времени, чтобы посетить Шираз», — сказал ИРНА Милан Драто, 23-летний словак.

«Это мой второй визит в Иран и Шираз, и я выбрал этот турнир, потому что мне дали возможность соревноваться с хорошими игроками», - добавил он.

Атилано из Португалии также сказал ИРНА: «Мне понравилось быть в Иране, матчи также были на высоком уровне и проходили интенсивно, в них участвовали хорошие игроки из разных уголков мира».

Ара Мофтуха, представительница Азербайджанской Республики, также хорошо охарактеризовала уровень конкурса и сказала: «Я надеюсь, что смогу снова приехать в Иран для участия в этом конкурсе».

Анания Правин, участница из Индии, также заявила, что ей 19 лет, и она впервые посетила Иран.

«В Ширазе все было отлично, и я адаптировалась к условиям соревнований, выиграл три матча, но, к сожалению, проиграла своему словацкому сопернику и выбыла из соревнований», - отметила она.

«Я начал играть в бадминтон в очень молодом возрасте, в возрасте семи лет, - сказал Анило Боснюк с Украины, серебряный призер в личном зачете среди мужчин, - Я впервые увидел Шираз. К счастью, погода в этом городе была очень хорошей по сравнению с Украиной, где очень холодно. Также очень хорошая безопасность, и я благодарю за это иранские власти и народ».

По данным ИРНА, в боях приняли участие 74 игрока среди мучжин и 40 спортсменов среди женщин из 16 стран.

Из-за плохой ситуации в Ширазе в связи со вспышкой коронавирусом эти соревнования прошли без присутствия зрителей.

В 30-м Международном турнире по бадминтону «Фаджр» приняли участие команды из Армении, Австралии, Азербайджанской Республики, Бельгии, Болгарии, Канады, Индии, Казахстана, Малайзии, Португалии, Словакии, Украины, России, Индонезии, Ирака и Ирана.

Для лучших спортсменов турнира установлен приз в размере 25 000 долларов.