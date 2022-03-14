Между иранским островом Киш и Дохой будет установлено прямое авиасообщение

Об этом заявил в понедельник секретарь Высшего Совета Свободных и особых экономических зон Саид Мохаммад.

Мохаммад отметил, что по оценкам министерства туризма, культурного наследия и ремесел во время проведения Чемпионата мира 2022 в Катаре Иран будут посещать свыше 100 тыс. туристов.

На данный момент, добавил он, Иран и Катар договорились, что во время проведения ЧМ-2022 в Катаре будут выполнены 400 рейсов по маршруту Киш-Доха-Киш.

Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

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