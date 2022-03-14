Южная Корея надеется подняться на первую строчку отборочного турнира ЧМ-2022

Сборные Ирана и Южной Кореи по футболу уже обеспечили себе участие в финальной части чемпионата мира 2022 года в Катаре. Иранцы лидирует в турнирной таблице группы A, набрав 22 очков в восьми матчах, футболисты Южной Кореи идут вторыми (20 очков).

24 марта, Иран и Южная Корея проведут встречу в рамках 9-го тура отборочного турнира к чемпионату мира. В турнирной таблице футболисты Южной Кореи борются за первое место со сборной Ирана.

Главный тренер сборной Южной Кореи считает, что Южная Корея может победить Иран и подняться на первую строчку отборочного турнира.

Последний раз футболисты Южной Кореи одержали победу над сборной Ирана (1:0) в 2011 году в рамках Чемпионата Азии по футболу.

По итогам третьего этапа азиатского отборочного турнира в финальную часть чемпионата мира выходят по две лучшие команды из двух групп, сборные, занявшие третьи места, проведут два стыковых матчах.

Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.