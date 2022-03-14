14 мар. 2022 г., 11:57
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Южная Корея надеется подняться на первую строчку отборочного турнира ЧМ-2022

Южная Корея надеется подняться на первую строчку отборочного турнира ЧМ-2022

Тегеран, 14 марта. ИРНА — Сборная Южной Кореи по футболу надеется подняться на первую строчку группы A отборочного турнира к Чемпионату мира 2022 года в Катаре вместо Ирана. Об этом заявил главный тренер сборной Южной Кореи Португалец Паулу Бенту.

Сборные Ирана и Южной Кореи по футболу уже обеспечили себе участие в финальной части чемпионата мира 2022 года в Катаре. Иранцы лидирует в турнирной таблице группы A, набрав 22 очков в восьми матчах, футболисты Южной Кореи идут вторыми (20 очков).
24 марта, Иран и Южная Корея проведут встречу в рамках 9-го тура отборочного турнира к чемпионату мира. В турнирной таблице футболисты Южной Кореи борются за первое место со сборной Ирана.
Главный тренер сборной Южной Кореи считает, что Южная Корея может победить Иран и подняться на первую строчку отборочного турнира.
Последний раз футболисты Южной Кореи одержали победу над сборной Ирана (1:0) в 2011 году в рамках Чемпионата Азии по футболу.

По итогам третьего этапа азиатского отборочного турнира в финальную часть чемпионата мира выходят по две лучшие команды из двух групп, сборные, занявшие третьи места, проведут два стыковых матчах.

Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

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