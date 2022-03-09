Россию лишили участия в ЧМ-2022 в Катаре

Сборная Польши сыграет в финале стыкового отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, сообщается на сайте Международной федерации футбола.

ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 28 февраля опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок. Мужская сборная России должна была 24 марта в Москве сыграть с командой Польши в полуфинале стыкового турнира за выход в финальную часть чемпионата мира в Катаре. В другом полуфинале встретятся сборные Швеции и Чехии. Победитель турнира выйдет на чемпионат мира, который пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.

Исключение клубов и сборных из международного футбола было названо дополнительной мерой. До этого ФИФА огласила ряд санкций в отношении российского футбола. В частности, отечественные национальные команды лишили возможности выступать при родных трибунах, запретили использование национальной символики, флага и гимна.

24 февраля Россия начала наступление на Украину. Атакам подверглись Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Мариуполь, Краматорск.