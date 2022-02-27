Федерация футбола Франции призвала исключить Россию из участников ЧМ-2022 года

Президент Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Грэ выступил за то, чтобы отстранить сборную России от участия в чемпионате мира в Катаре из-за нападения на Украине.

«Я склоняюсь к тому, чтобы исключить Россию из следующего чемпионата мира. Обычно я считаю, что спорт должен мирить людей и снимать напряжение в мире, но все зашло так далеко, что мир спорта и мир футбола не должны оставаться нейтральными. Я не буду возражать против исключения России. Мы не можем оставаться нейтральными перед всем этим. Я думаю, что мы скорее станем свидетелями единой и символичной реакции футбольного мира», — приводит слова Ле Грэ le Parisien.

Россия 24 марта должна сыграть против Польши в полуфинале стыковых матчей за выход на ЧМ-2022. Соперником победителя в этой паре станет сильнейший во встрече между Швецией и Чехией. Ранее сборные Польши, Швеции и Чехии отказались играть против российской команды.