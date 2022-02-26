Укрепление национальных интересов; позиция Ирана по российско-украинской войне

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе после просьбы лидеров сепаратистов “ДНР” и “ЛНР”. В связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции, заявил Путин.

Ранее 22 февраля, Россия признала независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в тех границах, в которых они провозгласили себя в 2014 году. На второй день «военной операции» российские вооруженные силы проникли в некоторые районы украинской столицы Киева, поэтому тысячи людей покинули свои дома.

США и европейские страны обсудили планы введения экономических санкций против России.

Позиция Ирана: ни войны, ни господства

Одновременно с началом конфликта в Украине МИД Ирана внимательно следил за ситуацией. В четверг президент Ирана Эбрахим Раиси провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным, подчеркнув необходимость защиты интересов народов региона.

Кроме того, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Украинский кризис коренится в провокациях НАТО, Тегеран не считает, что военные действия - это выход.

"Украинский кризис коренится в провокациях НАТО. Мы не считаем, что военные действия - это выход, написал глава иранского МИД в "Twitter".

Он отметил, что необходимо прекратить огонь и сконцентрироваться на поиске политического и демократического решения.

Пресс-секретарь правительства Ирана Али Бахадори Джахроми в своем аккаунте в Твиттере написал: "Война — это не решение; опора на США не принесет безопасность".

Бахадори Джахроми также подчеркнул важность сохранения приверженности международному праву и опоры на диалог и дипломатию как на главное решение для прекращения продолжающегося кризиса в Украине.

Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Исламская Республика призывает обе стороны прекратить военный конфликт и прекратить враждебность, чтобы проложить путь к немедленным переговорам для поиска политического решения кризиса.

Дело в том, что Исламская Республика на протяжении многих лет рассматривала присутствие и амбиции США в регионе как одну из важнейших причин кризиса и беспорядков в Западной Азии, и исходя из этого взгляда, повторение этого присутствия и авантюры в Восточной Европа является причиной сегодняшнего кризиса.

Тегеран занял независимую позицию в отношении войны между Россией и Украиной, осудив экспансионизм США и НАТО в Восточной Европе, подчеркнув при этом, что военный конфликт не может разрешить кризис.

Вопреки пропагандистской кампании против администрации президента Раиси, иранское правительство придерживается взвешенной позиции в отношении нынешней войны в регионе.

Избегая поспешных позиций, иранская администрация старается следить за кризисом и занимать рациональные позиции в соответствии со своими национальными интересами.

председатель Высшего Совета Ирана по правам человека Мохаммад Джавад Лариджани заявил ИРНА, что Исламская Республика не поддержала военную операцию против Украины, но в то же время Тегеран не закрывает глаза на заговоры, вынашиваемые США и их союзниками.

Бывший заместитель министра иностранных дел Манучехр Мохаммади заявил, что Иран выступает как против войны, так и против продвижения НАТО на восток, и что расширение НАТО может представлять угрозу для Исламской Республики.

Кроме того, бывший пресс-секретарь МИД Ирана Хамид-Реза Асефи призвал другие страны не связывать свою безопасность с США.

профессор Тегеранского университета Эбрахим Моттаки, отметил, что Украина подверглась нападению из-за того, что Киев отказался придавать значение силовой политике.

Исламская Республика приняла реалистичный подход к войне в Украине. Конфликт происходит, когда Иран и «4+1» (Великобритания, Франция, Россия, Китай плюс Германия) ведут переговоры в Вене по отмене антииранских санкций, поэтому такие события в регионе могут изменить баланс сил и другие переменные. Следовательно, Тегеран не занимает поспешных позиций в этом отношении.