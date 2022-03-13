Иран и Катар сделали акцент на выполнении достигнутых договоренностей в Вене

Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани вчера в телефонном разговоре с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном обсудил двусторонние вопросы в регионе и на международных переговорах в Вене.

При этом, глава дипломатического аппарата Ирана подверг критике предложение новых вопросов со стороны США на переговорах в Вене и подчеркнул, что Иран серьёзно стремится к достижения хорошего и прочного соглашения.

Глава МИД Катара также, сделав акцент на значении отношений Ирана и Катара, назвал важными усилия Ирана для достижения соглашения.

Обе стороны также сделали акцент на выполнении достигнутых договоренностей на переговорах в Вене.

Twitter: @irnarussian

Telegram: https://t.me/Irna_ru