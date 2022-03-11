Middle East Eye: ядерные переговоры приостановлены из-за претензий США

По сообщению The Middle East Eye, переговоры в Вене, направленные на восстановление ядерной сделки 2015 года с Ираном, были приостановлены после того, как США объявили о захвате нефтяных партий двух иранских кораблей, что по утверждению США является нарушением санкций.

«В переговорах нужна пауза, но Боррель ясно дал понять, что окончательный текст в основном готов и находится на столе», — цитирует главу внешнеполитического ведомства ЕС Джозефа Борреля The Middle East Eye.

Как утверждает издание, делегация Ирана неоднократно предупреждала Вашингтон в ходе непрямых переговоров в австрийской столице, чтобы он не захватывал грузы двух греческих кораблей в Хьюстоне и на Багамах, в то время как переговоры по снятию большей части санкций подходили к концу.

По данным ИРНА, пока в Вене ведутся ядерные переговоры об отмене санкций, агентство Associated Press заявило 10 марта, что США захватили груз двух танкеров, подозреваемых в перевозке иранской нефти.

Переговоры в Вене зашли в тупик, так как американская сторона еще не приняла решения и пытается протолкнуть свою экстравагантность и требования через шантаж, а не эффективно снимать санкции.