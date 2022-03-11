Китай назвал необходимым учесть озабоченность всех сторон на переговорах в Вене

«Эти переговоры будут продолжены, и окончательный текст будет постепенно подготовлен и завершен в ближайшие несколько дней», - сказал он.

«Мы сожалеем об этой передышке... Переговоры не могут проходить в политическом вакууме. Мы всегда считали, что необходимо учитывать интересы всех сторон, - заявил он.

Ранее представитель ЕС и координатор переговоров в Вене Энрике Мора заявил журналистам, что заключение соглашения совсем скоро будет.

«Мы пытаемся вести переговоры с другими сторонами», — сказал Мора журналистам несколько минут назад перед отелем «Кобург», местом переговоров по ядерным вопросам в Вене.

«У нас есть текст, в котором все сделано. Мы согласуем переговорные сноски. Для поддержания позитивной и конструктивной атмосферы и духа переговоров хорошо сделать перерыв. Я буду работать со всеми делегациями, чтобы преодолеть эту ситуацию», - отметил он.

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель ранее написал в Твиттере, что переговорам в Вене необходим перерыв из-за «внешних факторов».

Официальный представитель МИД Саид Хатибзаде также написал в Твиттере об объявлении передышки на венских переговорах: «Объявление о перерыве на венских переговорах может проложить путь к решению оставшихся вопросов и окончательному возврату».