Лидер: производство должно основываться на знаниях и создавать рабочие места в Новом году

Он заявил об этом во время своего телевизионного обращения к нации по случаю Новруза и наступления нового иранского года, который также знаменует начало нового столетия по солнечному календарю Хиджры.

Ниже приводится полный текст послания, опубликованного 20 марта 2022 года лидером Исламской революции по случаю Новруза, начала иранского Нового года.

«Во имя Бога, Милостивого и Милосердного»

Я хотел бы выразить свои поздравления с Новрузом и наступлением нового года, нового роста в природе и новых дней. В этом году Новруз совпадает с праздниками 15-го Ша'бана, который принадлежит яркому солнцу вселенной, Имаму того Времени (да будут принесены в жертву наши души ради него). Я хочу поздравить великую иранскую нацию и все страны-единомышленники с этими событиями.

В частности, я хочу поздравить уважаемые семьи мучеников – эти терпеливые, любимые семьи, пусть Бог не лишит иранский народ и всех нас существования этих уважаемых семей. Я также поздравляю дорогих ветеранов войны с ограниченными возможностями и их терпеливые семьи, а также тех, кто принес большие жертвы и действительно служит иранской нации в различных областях, в том числе в области здравоохранения, безопасности, сопротивления и науки. Я поздравляю всех этих дорогих людей с этим милым, знаменательным праздником.

Прошел еще один год. 1400 год н.э. закончился со всеми его сладкими и горькими моментами, со всеми его взлетами и падениями, которые являются естественной частью жизни. Жизнь - это сочетание этих сладких и горьких моментов, этих взлетов и падений. Я хотел бы указать на некоторые из этих замечательных, приятных моментов, которые произошли для иранской нации.

Одним из них были выборы. Выборы были действительно важными и великолепными. Несмотря на то, что пандемия достигла своего пика в начале 1400 года н.э., люди подошли к урнам для голосования и отдали свои голоса. Это очень важно. В те дни мы были свидетелями сотен смертей – 500, 600, а иногда и больше человек в день. Выборы проходили в таких условиях. Люди ходили на избирательные участки и участвовали в выборах. В результате на арену вышла новая администрация.

Факты показывают, что эта Администрация является популярной, которая заботится о целях народа и которая движется по пути, отличному от предыдущей достопочтенной администрации. Эта администрация возродила надежду в людях, хвала Господу. Это было одно из самых важных событий, произошедших для иранской нации.

Еще одним пиковым событием стало серьезное противостояние пандемии коронавируса. Этой болезни противостояли и боролись с ней в истинном смысле этого слова. Уровень смертности снизился с нескольких сотен в день до 18 или 20 в разы. Хотя показатели смертности снова в определенной степени возросли, существует существенная разница между нынешними днями, когда вакцина доступна всем, и теми днями.

Еще одним пиком был наш научно-технический прогресс. Одним из примеров было внутреннее производство различных вакцин, некоторые из которых прошли сертификацию по всему миру. Были также достигнуты различные другие научно-технические достижения, начиная от производства вакцин и заканчивая запуском спутников. Хвала Господу, страна добилась значительного прогресса во всех областях. Это были великие пики в 1400 году н.э. Внутри страны также происходили различные другие события, и были и другие приятные моменты.

Были большие достижения и на международной арене. Одним из самых приятных событий, произошедших в 1400 году н.э., было то, что американцы прямо признали — совсем недавно — что они потерпели “унизительное” поражение в своей “политике максимального давления” на Иран. Термин “унизительный” был термином, который они сами использовали. Это было важное событие. Иранский народ одержал победу. Иранский народ победил. Ни один конкретный человек не может претендовать на это. Именно сопротивление иранского народа привело к такой великой победе.

Также происходили различные другие события, как в непосредственной близости от нас, так и далеко от нас. Конечно, все это показало правильность пути, по которому идет иранская нация, противостоя Высокомерию. Эти события показали, что иранская нация выбрала правильный путь борьбы с Высокомерием. Что ж, это были самые приятные моменты.

Мы тоже были свидетелями некоторых горьких моментов. Самыми серьезными, важными из этих горьких моментов, на мой взгляд, являются такие вещи, как проблемы, которые существуют для обеспечения средств к существованию людей, проблема высоких цен, инфляции и тому подобного. Что ж, эти проблемы определенно должны быть решены. Эти проблемы решаемы. Это экономические проблемы, часть из которых, я надеюсь, будет решена в этом году. Не все из них могут быть решены сразу. Они будут решаться постепенно. Если кто-то нетерпелив и тороплив и говорит, что все проблемы должны быть решены очень быстро, это нереально. Однако я надеюсь, что некоторые из этих проблем будут решены в 1401 году, который является первым годом нового века, 15-го века по Солнечному календарю Хиджры, с Божьей помощью.

В предыдущие годы я выбирал название в качестве слогана года. Таким образом, должностные лица – в первую очередь представители исполнительной власти, но наряду с ними представители законодательной и судебной ветвей власти, а также люди в целом, когда речь идет о них, – могут двигаться в этом направлении. В некоторые годы в этом отношении были достигнуты хорошие успехи. Конечно, в определенные годы проявлялась некоторая небрежность.

Для 1400-го года я выбрал лозунг “Производство: поддержка и устранение препятствий”. С этой целью была проделана и продолжает проделываться хорошая работа, и это должно быть сделано. В последние годы я сосредоточивался на “производстве” для слогана года, сопровождаемого определенными описательными терминами. Причина в том, что производство является ключом к решению экономических проблем страны. Национальное производство действительно является основным путем, который необходимо пройти для преодоления экономических трудностей и трудностей, существующих в стране. Другими словами, важнейшие экономические проблемы страны могут быть решены путем увеличения и совершенствования национального производства. Такова природа производства.

Вот почему мы уделяем большое внимание производству, потому что оно стимулирует экономический рост, создает рабочие места, снижает инфляцию, увеличивает доход на душу населения и улучшает общественное благосостояние. Кроме того, это также оказывает психологическое воздействие, поскольку повышает национальную уверенность в себе и создает чувство собственного достоинства в нации. Производство - это такой эликсир. Национальное производство настолько важно, если оно осуществляется наилучшим образом, с Божьей помощью.

Поэтому я подчеркивал важность производства в последние годы. И этот акцент был эффективным. Хвала Господу, это дало хорошие результаты. Я хотел бы подчеркнуть производство, которое имеет две характеристики: во-первых, оно должно создавать рабочие места, а во-вторых, оно должно основываться на знаниях. Мы должны поощрять производство, основанное на знаниях - производство, основанное на новых научных достижениях, – и производство, создающее рабочие места. Конечно, все виды производства создают рабочие места. Но некоторые виды производства не создают много рабочих мест, несмотря на то, что они требуют огромных инвестиций, в то время как другие виды производства создают широкие возможности для трудоустройства.

Я надеюсь, что Всевышний Бог дарует благо иранскому народу в этом году, в этот праздничный день и в эту ценную годичную возможность. Я надеюсь, что с Божьей помощью Он сделает людей счастливыми, сделает их жизнь сладкой, порадует сердца людей и порадует чистые души наших дорогих мучеников и непорочную душу нашего покойного великодушного Имама.

Я надеюсь, что Всевышний Аллах пошлет приветствия всем нам и передаст нашу преданность и искренность великому имаму того Времени (пусть наши души будут принесены в жертву ради него).

Да пребудут с вами Божьи приветствия, милость и благословения.

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