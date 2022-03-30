30 мар. 2022 г., 19:07
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Иран и Индонезия обсудили доработку соглашения о льготных тарифах

Иран и Индонезия обсудили доработку соглашения о льготных тарифах

Тегеран, 30 марта. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и глава МИД Индонезии Ретно Марсуди обсудили доработку проекта соглашения о преференциальных тарифах между Ираном и Индонезией.

Встреча глав МИД Ирана и Индонезии состоялась на полях третьей встречи глав МИД стран — соседей Афганистана пройдёт в Китае.

Во время встречи, были обсуждены ирано- индонезийские отношения и представляющие взаимный интерес вопросы. 

Кроме того, стороны обсудили проведение  заседания Совместной ирано- индонезийские межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, дороботку соглашения о преференциальных тарифах.

Глава МИД Ирана заявил, что укрепление сотрудничества в области медицинских технологий, включая вакцину против коронавируса, является шагом к дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества.

Ранее глава иранской дипломатии провел переговороы с министрами иностранных дел Пакистана, Катара, Туркменистана и России. 

Глава МИД Ирана во вторник прибыл в Китай для участия на третьей встрече министров иностранных дел соседних с Афганистаном стран.
На встрече принимают участие министры иностранных дел или представители семи стран: Ирана, Китая, Пакистана, России, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. В качестве гостей также приглашены министры иностранных дел Индонезии и Катара.

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