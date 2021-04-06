6 апр. 2021 г., 10:57
Journalist ID: 2388
News Code: 84285639
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Заочное обучение иранских студентов во время коронавируса

Заочное обучение иранских студентов во время коронавируса

Тегеран, 6 апреля, ИРНА - Министр образования Мохсен Хаджимирзаи сказал, что в настоящее время 12 млн. 700 тысяч студентов страны обучаются на разных уровнях образования через образовательную сеть (Шад).

«В этом контексте был произведен обмен более чем 11 миллиардами образовательных файлов, и между учителями и учениками существует хорошая связь», - отметил он.

Со вспышкой коронавируса в Иране и закрытием школ и учебных центров Министерство образования запустило сеть под названием Шад.

«Естественно, что никакое образование не заменяет очное обучение, и одной из проблем был доступ учащихся к Интернету, в связи с чем правительство предприняло значительные усилия, чтобы предоставить учащимся доступ к Интернету. Интернет во всех частях страны», - заявил министр.

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