27 нояб. 2024 г., 18:54
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РФ и Иран будут вместе развивать алгоритмы ИИ для роботов

27 нояб. 2024 г., 18:54
??????? ID: 85673149
РФ и Иран будут вместе развивать алгоритмы ИИ для роботов

Тегеран, 27 ноября. ИРНА — НИИ механики МГУ им. М. В. Ломоносова и Иранский университет науки и техники (IUST) будут вместе развивать современные алгоритмы управления для роботизированных систем. Сотрудничество ученых станет частью соглашения, заключенного вузами, сказал ТАСС на полях IV Конгресса молодых ученых ведущий инженер лаборатории общей механики НИИ МГУ Антон Рогачев.

"МГУ разрабатывает широкий спектр роботизированных систем, которые позволяют тестировать и совершенствовать различные подходы к их управлению. Иранские коллеги в рамках заключенного вузами соглашения о взаимодействии планируют отрабатывать на наших платформах алгоритмы искусственного интеллекта, предназначенные для оптимизации управления роботизированными системами", - сказал Рогачев.

Ученый уточнил, что иранские исследователи, в частности, намерены испытывать новые алгоритмы управления для балансирующего двухколесного робота и шагающего робота "Морс", разработанных специалистами МГУ. В будущем эти платформы могут стать основой для создания роботов-супервайзеров, официантов или роботов, осуществляющих мониторинг шахт, производственных помещений, строительных площадок и электростанций.

"Мы уже начали взаимодействовать с коллегами из Иранского университета науки и техники. Будем обмениваться данными на каждом из этапов совместной работы", - заключил он.

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