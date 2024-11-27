РФ и Иран будут вместе развивать алгоритмы ИИ для роботов

"МГУ разрабатывает широкий спектр роботизированных систем, которые позволяют тестировать и совершенствовать различные подходы к их управлению. Иранские коллеги в рамках заключенного вузами соглашения о взаимодействии планируют отрабатывать на наших платформах алгоритмы искусственного интеллекта, предназначенные для оптимизации управления роботизированными системами", - сказал Рогачев.

Ученый уточнил, что иранские исследователи, в частности, намерены испытывать новые алгоритмы управления для балансирующего двухколесного робота и шагающего робота "Морс", разработанных специалистами МГУ. В будущем эти платформы могут стать основой для создания роботов-супервайзеров, официантов или роботов, осуществляющих мониторинг шахт, производственных помещений, строительных площадок и электростанций.

"Мы уже начали взаимодействовать с коллегами из Иранского университета науки и техники. Будем обмениваться данными на каждом из этапов совместной работы", - заключил он.