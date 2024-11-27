Резолюция Совета управляющих МАГАТЭ против Ирана юридически необоснованна

«Диалог всегда может быть продуктивным, однако другая сторона (Европейский союз – ред.) должна отказаться от позиции превосходства и претензий на роль мирового законодателя», - отметил Зариф в интервью корреспонденту ИРНА.

«Действительно, европейцы не следуют нормам. Посмотрите, как они относятся к преступлениям сионистского режима в Палестине, Газе и Ливане. Поэтому они не вправе считать себя центром установления норм для мира», - добавил он.

«Иран не вышел из СВПД и по-прежнему заявляет о своей готовности оставаться приверженным этому соглашению», - заявил Зариф, отметив, что Иран выполнял свои обязательства в рамках СВПД, в то время как Соединенные Штаты вышли из соглашения и нарушили свои обязательства.

«Мы являемся свидетелями беспрецедентной ситуации в международном сообществе. Государство, которое считает себя постоянным членом Совета Безопасности, наказывает страну, соблюдающую резолюции этого же Совета», - добавил вице-президент Ирана по стратегическим вопросам.

Иранский дипломат напомнил, что европейские страны не только не выполнили свои обязательства в рамках СВПД, но и не исполнили те обязательства, которые они приняли на себя после выхода Соединенных Штатов из данного соглашения.