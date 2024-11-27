Иран приветствовал новость о прекращении агрессии сионистского режима против Ливана

«Результатом развязывания войны и преступлений сионистского режима, осуществляемых при всесторонней поддержке США и некоторых европейских государств, стали гибель 60 000 невинных людей, ранение 120 000 человек и перемещение более трёх с половиной миллионов человек из числа угнетённого населения Палестины и Ливана, а также масштабное разрушение жизненно важной инфраструктуры в секторе Газа и Ливане», - заявил Багаи, подчеркнув неизменную позицию Ирана в отношении необходимости немедленного прекращения войны в Газе и Ливане, а также активную дипломатическую работу страны за последние 14 месяцев, направленную на достижение этой цели.

«С учетом предписаний Международного суда ООН о предотвращении геноцида и ордера на арест руководителей сионистского режима, выданного Международным уголовным судом за военные преступления и преступления против человечности, мировое сообщество, в течение последних 14 месяцев требующее прекращения войны и геноцида, сегодня ожидает суда и наказания над преступниками оккупационного режима», - добавил иранский дипломат.

Официальный представитель МИД Ирана в заключительной части своей речи подчеркнул ответственность мирового сообщества за сохранение мира и стабильности в регионе Западной Азии и необходимость оказания эффективного давления на агрессивный сионистский режим с целью прекращения войны против Газы.