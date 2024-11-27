27 нояб. 2024 г., 15:49
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Главнокомандующий ВС: важнейшей задачей вооруженных сил является повышение готовности и боевой мощи

27 нояб. 2024 г., 15:49
??????? ID: 85673009
Главнокомандующий ВС: важнейшей задачей вооруженных сил является повышение готовности и боевой мощи

Тегеран, 27 ноября. ИРНА — Верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи встретился в среду с группой командиров и сотрудников Военно-морских сил Исламской Республики Иран.

Командиры и старшие должностные лица Военно-морских сил Ирана встретились с Верховным лидером Исламской революции и главнокомандующим Вооруженными силами Ирана аятоллой Али Хаменеи по случаю 27 ноября, который знаменует Национальный день Военно-морских сил.

«Ориентация вооруженных сил, особенно флота, во всех мероприятиях и планировании должна быть сосредоточена на повышении готовности и боевой мощи»,  сказал аятолла Хаменеи во время встречи.

Верховный лидер подчеркнул, что важнейшей задачей вооруженных сил является предотвращение вторжения, поэтому вы должны подчеркнуть действия и боевую мощь страны в глазах и наблюдении недоброжелателей Ирана, чтобы они в реальном смысле почувствовали, что любая конфронтация повлечет за собой для них высокую цену».

Аятолла Хаменеи назвал продолжение морских миссий необходимым. "Как уже было сказано ранее, миссия 86-го флота и ее детали могут быть донесены до общественного мнения языком и средствами искусства", сказал лидер.

В начале встречи командующий ВМС Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани выступил с докладом о планах и деятельности этих сил в различных секторах.

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