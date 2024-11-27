Главнокомандующий ВС: важнейшей задачей вооруженных сил является повышение готовности и боевой мощи

Командиры и старшие должностные лица Военно-морских сил Ирана встретились с Верховным лидером Исламской революции и главнокомандующим Вооруженными силами Ирана аятоллой Али Хаменеи по случаю 27 ноября, который знаменует Национальный день Военно-морских сил.

«Ориентация вооруженных сил, особенно флота, во всех мероприятиях и планировании должна быть сосредоточена на повышении готовности и боевой мощи», сказал аятолла Хаменеи во время встречи.

Верховный лидер подчеркнул, что важнейшей задачей вооруженных сил является предотвращение вторжения, поэтому вы должны подчеркнуть действия и боевую мощь страны в глазах и наблюдении недоброжелателей Ирана, чтобы они в реальном смысле почувствовали, что любая конфронтация повлечет за собой для них высокую цену».

Аятолла Хаменеи назвал продолжение морских миссий необходимым. "Как уже было сказано ранее, миссия 86-го флота и ее детали могут быть донесены до общественного мнения языком и средствами искусства", сказал лидер.

В начале встречи командующий ВМС Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани выступил с докладом о планах и деятельности этих сил в различных секторах.