Иран имеет прозрачную ядерную программу под наблюдением МАГАТЭ

Об этом заявил глава ОАЭИ на поляз заседания кабинета министров в Тегеране в среду.

"Иран начал подачу газа в несколько тысяч современных центрифуг для их ввода в эксплуатацию", сказал Эслами, подчеркнув, что этот шаг соответствует развитию ядерной программы Ирана, чтобы обеспечить устойчивость ее результатов в жизни его граждан.

Исламская Республика Иран всегда демонстрировала, что она готова к взаимодействию; между тем, страна не утратит своих прав перед лицом давления, незаконного поведения и запугивания, заявил глава ОАЭИ.

«Ядерная программа Ирана полностью прозрачна и преследует мирные цели», — сказал он, добавив, что если на Тегеран будет оказано одностороннее давление посредством необоснованных обвинений, он не получит должного ответа.

«У нас не было никакой деятельности, выходящей за рамки», сказал он.

Иран не реализует военную ядерную программу, и это неоднократно подтверждалось разведывательным сообществом США, сказал Эслами, критикуя стороны, выступающие против Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), за невыполнение своих обещаний.

США, которые были частью соглашения, в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки 2015 года в мае 2018 года и ввели жесткие санкции против Ирана.