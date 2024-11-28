МИД: Иран имеет право ответить на израильскую агрессию в соответствии с Уставом ООН

«Исламская Республика Иран имеет право ответить на агрессию израильского режима против своего национального суверенитета и территориальной целостности, основываясь на неотъемлемом праве на самооборону, которое является принципом, установленным в Уставе Организации Объединенных Наций и международном праве», — заявил Эсмаил Багаи.

Багаи также категорически отверг и осудил необоснованные обвинения, высказанные министрами иностранных дел стран G7 в их заключительном заявлении после их двухдневной встречи в Риме, Италия, во вторник.

«Ясным примером последствий этого безответственного подхода является всесторонняя поддержка некоторыми членами G7 геноцида и разжигания войны оккупационным израильским режимом в секторе Газа и Ливане», — заявил он.

Кроме того, Багаи отверг повторяющиеся и необоснованные утверждения в заявлении G7 относительно предполагаемых поставок оружия Ираном в Россию и его роли в региональной напряженности.