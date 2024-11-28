Глава МИД Ирана: «Хезболла» разрушила миф о непобедимости Израиля

Об этом заявил он в среду вечером в своем аккаунте X, через несколько часов после вступления в силу соглашения о прекращении огня между Израилем и «Хезболлой», положившего конец более чем годовым боевым действиям, которые усилились с середины сентября после того, как режим усилил авиаудары по Ливану и начал наземное наступление, вызвав ожесточенное сопротивление «Хезболлы».

Глава иранской дипломатии заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал к прекращению огня после того, как режим понес тяжелые потери на юге Ливана.

«За последний год Нетаньяху выдоил из американских налогоплательщиков десятки миллиардов долларов для финансирования своих военных преступлений, при этом пользуясь полной военной поддержкой и политическим прикрытием США. Он все равно был вынужден просить о прекращении огня после тяжелых потерь на юге Ливана», — сказал Арагчи.

«Хезболла в очередной раз разрушила миф о непобедимости Израиля. Израилю пора признать поражение и в Газе», — добавил он.