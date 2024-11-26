26 нояб. 2024 г., 09:37
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ХАМАС: Израиль не сможет компенсировать полевые поражения посредством переговоров

26 нояб. 2024 г., 09:37
??????? ID: 85671174
ХАМАС: Израиль не сможет компенсировать полевые поражения посредством переговоров

Тегеран, 26 ноября, ИРНА – Израильский режим стремится компенсировать свои неудачи на поле боя через переговоры, однако он никогда не достигнет этой цели. Такое заявление сделал высокопоставленный представитель ХАМАС Осама Хамдан.

«Последнее предложение Соединенных Штатов по поводу соглашения о прекращении огня в секторе Газа было выдвинуто перед президентскими выборами в этой стране», - отметил Хамдан в ходе беседы с телеканалом "Аль-Маядин".

Высокопоставленный представитель ХАМАС в продолжение заявил, что Израиль пытается добиться на переговорах того, чего не смог достичь на поле боя.

«Израильский режим не сможет компенсировать свои полевые поражения посредством переговоров», - подчеркнул он.

Выразив обеспокоенность по поводу нападений на мирное население, Хамдан назвал предложение о пятидневном перемирии с последующим возобновлением войны желанием сионистского врага, которое не будет выполнено.

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