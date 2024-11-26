ХАМАС: Израиль не сможет компенсировать полевые поражения посредством переговоров

«Последнее предложение Соединенных Штатов по поводу соглашения о прекращении огня в секторе Газа было выдвинуто перед президентскими выборами в этой стране», - отметил Хамдан в ходе беседы с телеканалом "Аль-Маядин".

Высокопоставленный представитель ХАМАС в продолжение заявил, что Израиль пытается добиться на переговорах того, чего не смог достичь на поле боя.

«Израильский режим не сможет компенсировать свои полевые поражения посредством переговоров», - подчеркнул он.

Выразив обеспокоенность по поводу нападений на мирное население, Хамдан назвал предложение о пятидневном перемирии с последующим возобновлением войны желанием сионистского врага, которое не будет выполнено.