ХАМАС, несмотря на давление, настаивает на своей позиции относительно прекращения огня

Один из высокопоставленных лидеров «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС), который не раскрыл своего имени, заявил в интервью Al-Araby Al-Jadeed, что ХАМАС настаивает на своей позиции против любого соглашения, которое не удовлетворяет его условиям.

По сообщению Al-Arabi Al-Jadeed, оккупационный режим Израиля планирует захватить 50 километров территории Газы под предлогом создания буферных зон. ХАМАС и другие группировки Сопротивления противостоят этому намерению и подчеркивают необходимость полного вывода израильских вооруженных сил из сектора Газа, установления полного прекращения огня и восстановления Газы как условий для освобождения израильских заложников.