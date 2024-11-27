27 нояб. 2024 г., 14:28
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Новости ID: 85672879
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ХАМАС, несмотря на давление, настаивает на своей позиции относительно прекращения огня

27 нояб. 2024 г., 14:28
Новости ID: 85672879
ХАМАС, несмотря на давление, настаивает на своей позиции относительно прекращения огня

Тегеран, 27 ноября, ИРНА – Старший лидер ХАМАС подчеркнул, что организация не согласится на прекращение огня в Газе без выполнения условий Сопротивления.

Один из высокопоставленных лидеров «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС), который не раскрыл своего имени, заявил в интервью Al-Araby Al-Jadeed, что ХАМАС настаивает на своей позиции против любого соглашения, которое не удовлетворяет его условиям.

По сообщению Al-Arabi Al-Jadeed, оккупационный режим Израиля планирует захватить 50 километров территории Газы под предлогом создания буферных зон. ХАМАС и другие группировки Сопротивления противостоят этому намерению и подчеркивают необходимость полного вывода израильских вооруженных сил из сектора Газа, установления полного прекращения огня и восстановления Газы как условий для освобождения израильских заложников.

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