Иран предостерег от нормализации зверств в оккупированной Палестине

Об этом заявил президент во время выступления на заседании в формате ВКС Группы друзей в защиту Устава Организации Объединенных Наций в понедельник. Встреча была посвящена тревожной гуманитарной ситуации в секторе Газа и преступлениям Израиля против палестинцев.

Глава иранской дипломатии предупредил, что авторитет Организации Объединенных Наций все больше подвергается риску из-за ее бездействия перед лицом геноцида и агрессии со стороны израильского режима. «Международное сообщество не должно допустить, чтобы нарушения и агрессия израильского режима стали нормой», — настаивал он.

Арагчи охарактеризовал геноцид палестинцев за последние 14 месяцев как продолжение 80-летнего колониального плана уничтожения, проводимого сионистским режимом, который, по его словам, проявился в расширении оккупации палестинской территории и навязывании «апартеида» коренному населению.

Он призвал к созданию глобальной коалиции для привлечения к ответственности руководства Израиля, а также их судебного преследования и наказания, а также их военных и финансовых сторонников, в частности, Соединенных Штатов.

Арагчи назвал ордер на арест, недавно выданный Международным уголовным судом (МУС) в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его бывшего военного министра Йоава Галланта необходимым, но поздным шагом к правосудию. Он призвал международное сообщество серьезно относиться к этим ордерам и действовать в соответствии с ними.

Кроме того, Арагчи осудил использование израильским режимом термина «антисемитизм» для подавления любой критики своих действий.

Арагчи призвал Генерального секретаря ООН регулярно отчитываться перед Советом Безопасности и Генеральной Ассамблеей о гуманитарной ситуации в Палестине, в том числе документируя нарушения гуманитарного права, такие как военные преступления и геноцид, для представления в национальные суды и международные трибуналы.