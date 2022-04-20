В Иране за сутки COVID-19 унес жизни 19 человек

За последние сутки в Иране был выявлен 1607 новых случаев заражения COVID-19, при этом 221 человек госпитализирован.

При этом, общее число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 7 212 395 человек. С начала вспышки коронавируса в Иране зафиксированы 6 954 941 случай выздоровления среди заразившихся.

На данный момент 64 233 661 человек получил первую дозу вакцины от коронавируса, 57 416 962 человека - вторую дозу, а 26 844 730 человек — третью дозу. С начала вакцинации в стране применены 148 495 353 дозы вакцины против COVID-19.

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