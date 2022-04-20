20 апр. 2022 г., 14:48
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В Иране за сутки COVID-19 унес жизни 19 человек

В Иране за сутки COVID-19 унес жизни 19 человек

Тегеран, 20 апреля. ИРНА — Министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 140 896, причем 19 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа.

За последние сутки в Иране был выявлен 1607 новых случаев заражения COVID-19, при этом 221 человек госпитализирован.

При этом, общее число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 7 212 395 человек.  С начала вспышки коронавируса в Иране зафиксированы 6 954 941 случай выздоровления среди заразившихся.

На данный момент 64 233 661 человек получил первую дозу вакцины от коронавируса, 57 416 962 человека - вторую дозу, а 26 844 730 человек — третью дозу. С начала вакцинации в стране применены 148 495 353 дозы вакцины против COVID-19.

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