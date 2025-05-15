15 мая 2025 г., 10:27
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Посол Ирана в РФ: общее повествование Ирана и России будет находить отклик в глобальных медиа

15 мая 2025 г., 10:27
??????? ID: 85833510
Посол Ирана в РФ: общее повествование Ирана и России будет находить отклик в глобальных медиа

Москва, 15 мая, ИРНА – Страницы истории пишутся не только западными средствами массовой информации, отныне общий голос и повествование Ирана и России также будут находить отклик в глобальных медиа. Об этом в среду вечером написал в своём сообщении в соцсети Х посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали.

«Дружба должна быть непрерывна. (Эпилог из газели Хафиза). Неоднократным проявлением дружбы и результатом многолетнего сотрудничества между Ираном и Россией стало проведение Пятого заседания по сотрудничеству в медиа сфере», - отметил Джалали, указав на визит иранской медиаделегации в Москву.

«На пятом заседании по сотрудничеству в области СМИ делегации Ирана и России подтвердили решимость развивать взаимодействие в различных областях. Страницы истории пишутся не только западными средствами массовой информации, отныне наш общий голос и повествование также будут находить отклик в глобальных медиа», - добавил дипломат.

Делегация средств массовой информации Исламской Республики Иран во главе с заместителем министра культуры и исламской ориентации по вопросам медиа и информации Мохаммадрезой Норузпуром прибыла во вторник в Москву с целью укрепления медийного сотрудничества с Российской Федерацией.

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