Президент Ирана: Трамп не знает истинной сущности иранского народа

«Господин Трамп не знает, что такое иранская честь, мужество и великодушие», — отметил Пезешкиян. Он раскритиковал высказывания Трампа, в которых иранцы были представлены как источник угроз и нестабильности.

«Разве это иранцы убили 60 тысяч беззащитных детей в Газе? Разве мы перекрыли доступ к воде, еде и медикаментам для ни в чём не повинных людей?» — задал риторический вопрос президент Ирана, указывая на лицемерие подобных обвинений.

Пезешкиян также заявил, что Иран будет и впредь развивать свою страну, независимо от внешнего давления: «Будут ли они стремиться к миру или нет — мы построим нашу страну с уверенностью и силой. Мы сторонники мира, а не войны, но не продадим свою честь и не поклонимся никакой силе».