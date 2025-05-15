15 мая 2025 г., 04:56
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Новости ID: 85833356
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Президент Ирана: Трамп не знает истинной сущности иранского народа

15 мая 2025 г., 04:56
Новости ID: 85833356
Президент Ирана: Трамп не знает истинной сущности иранского народа

Керманшах, 15 июня. ИРНА – Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиян, выступая в среду вечером перед представителями интеллигенции, культурной и научной элиты провинции Керманшах, ответил на недавние заявления экс-президента США Дональда Трампа, подчеркнув, что тот не понимает характера иранского народа.

«Господин Трамп не знает, что такое иранская честь, мужество и великодушие», — отметил Пезешкиян. Он раскритиковал высказывания Трампа, в которых иранцы были представлены как источник угроз и нестабильности.

«Разве это иранцы убили 60 тысяч беззащитных детей в Газе? Разве мы перекрыли доступ к воде, еде и медикаментам для ни в чём не повинных людей?» — задал риторический вопрос президент Ирана, указывая на лицемерие подобных обвинений.

Пезешкиян также заявил, что Иран будет и впредь развивать свою страну, независимо от внешнего давления: «Будут ли они стремиться к миру или нет — мы построим нашу страну с уверенностью и силой. Мы сторонники мира, а не войны, но не продадим свою честь и не поклонимся никакой силе».

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