24 апр. 2022 г., 13:57
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Последние данные о ситуации с коронавирусом в Иране

Последние данные о ситуации с коронавирусом в Иране

Тегеран, 24 апреля, ИРНА - Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 7 216 040 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и медицинского образования Ирана.

«С начала вспышки коронавируса в Иране зафиксированы 6 966 954 случая выздоровления среди заразившихся», говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

На данный момент 64 266 837 человек получили первую дозу вакцины от коронавируса, 57 461 194 человека - вторую дозу, 26 903 884 человека — третью дозу. С начала вакцинации в стране применены 148 631 915 доз вакцины против COVID-19.

Еще 13 иранца умерли от коронавирусной болезни (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 140 800 человек.

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