Последние данные о ситуации с коронавирусом в Иране

«С начала вспышки коронавируса в Иране зафиксированы 6 989 828 случаев выздоровления среди заразившихся», говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

На данный момент 64 351 403 человека получили первую дозу вакцины от коронавируса, 57 578 196 человек - вторую дозу, 27 083 641 человек — третью дозу. С начала вакцинации в стране применены 149 013 240 доз вакцины против COVID-19.

Еще 7 иранцев умерли от коронавирусной болезни (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 140 800 человек.

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