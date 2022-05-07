7 мая 2022 г., 16:08
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В Иране коронавирус унес жизни еще 8 человек

В Иране коронавирус унес жизни еще 8 человек

Тегеран, 7 мая. ИРНА — Министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 141 165, причем 8 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа.

За последние сутки в Иране был выявлен 270 новых случаев заражения COVID-19, при этом 63 человека госпитализированы.

При этом, общее число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 7 224 701 человек.  С начала вспышки коронавируса в Иране зафиксированы 7 002 258 случаев выздоровления среди заразившихся.

На данный момент 64 366 106 человек получили первую дозу вакцины от коронавируса, 57 607 746 человек - вторую дозу, а 27 123 383 человека — третью дозу. С начала вакцинации в стране применены 149 57 825 доз вакцин против COVID-19.

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