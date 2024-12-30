Аракчи: нестабильность в Сирии не выгодна Ирану и ни одной стране региона

Сейид Бадр аль-Бусаиди, министр иностранных дел Омана, который прибыл в Тегеран для консультаций с высокопоставленными должностными лицами, сегодня утром в понедельник встретился и провел переговоры с Сейидом Аббасом Аракчи, министром иностранных дел.

Министр иностранных дел нашей страны охарактеризовал отношения Ирана с Оманом как превосходные и, ссылаясь на особое подчеркивание президентом Пезешкияном необходимости реализации соглашений между двумя странами, подчеркнул готовность Ирана открыть новые сферы сотрудничества, особенно в экономической, торговой и энергетической областях, и назвал предстоящее проведение совместной экономической комиссии двух стран подходящей возможностью для обсуждения и последующей работы по этому вопросу.

Министр иностранных дел Ирана, ссылаясь на события в Сирии, заявил: «Нестабильность и хаос в Сирии не выгодны Ирану и ни одной стране региона, и Исламская Республика Иран поддерживает формирование всеобъемлющего государства, которое представляло бы все политические, социальные и гражданские течения сирийского общества».