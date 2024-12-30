Пезешкиян: подход Ирана — расширение мира и безопасности в регионе

Масуд Пезешкиян сегодня, во вторник, на встрече с министром иностранных дел Омана Сайидом бен Хамдом бен Хамудом аль-Бусаиди, назвал отношения двух стран давними, дружескими и тёплыми, которые расширились в различных областях и на разных уровнях, и сказал: «продолжение и дальнейшее расширение этих конструктивных отношений имеет для Исламской Республики Иран очень большое значение».

Он, упомянув о соглашении двух стран о проведении в ближайшем будущем следующего заседания совместной комиссии по экономическому сотрудничеству, добавил: «ведутся хорошие действия и работы, чтобы подготовить условия для ускорения реализации предыдущих соглашений и достижения новых договорённостей между двумя странами».

Пезешкиян охарактеризовал взгляд и практический подход Исламской Республики Иран как расширение мира и безопасности в регионе и среди всех исламских стран, и призвал к более серьезному взаимодействию Ирана и Омана в этом направлении.

Министр иностранных дел Омана также на этой встрече, передав тёплые приветствия султана Ирана Верховному лидеру Исламской революции, президенту и народу Ирана, сказал: две страны имеют глубокие и исторические отношения, которые сформировались и развивались на основе доверия и доброй воли. Султан Омана проявляет большой интерес и упор на расширение этих отношений.