Министр иностранных дел Ирана выступил с заявлением об обстановке в Сирии

Аббас Аракчи, министр иностранных дел Ирана, на совместной пресс-конференции с Бадром аль-Бусаиди, министром иностранных дел Султаната Оман, которая состоялась сегодня, 30 декабря, заявил: "Отношения между нашими двумя странами расширяются во многих областях, и мы постоянно проводим региональные консультации. На сегодняшней встрече мы подробно обсудили двусторонние отношения. Смешанная экономическая комиссия двух стран встретится в следующем месяце в Маскате".

Он отметил: "Был достигнут значительный прогресс, и объем торговли в 2023 году по сравнению с 2020 годом увеличился более чем в три раза. В прошлом году товарооборот между нашими странами составил 2,5 миллиарда долларов".

Аракчи добавил: "У нас схожие взгляды на региональные вопросы, и мы постоянно консультируемся друг с другом. Мы согласны с тем, что необходимо немедленное прекращение огня в Газе и открытие гуманитарных коридоров".

Министр иностранных дел заявил: "Мы подробно обсудили ситуацию в Сирии, и мы согласны с необходимостью сохранения территориальной целостности, единства и неделимости Сирии, уважения всех этнических и религиозных групп и формирования инклюзивного правительства в Сирии. Позиции Ирана, Омана и большинства стран региона во многом совпадают, и все мы выступаем за независимость и стабильность Сирии".

Он сказал: "Мы также обменялись мнениями по поводу Йемена, и мы осуждаем нападения США и Израиля на Йемен. Мы настаиваем на сохранении единства и территориальной целостности Йемена и надеемся, что мирные переговоры возобновятся, и мы сможем предотвратить заговоры, которые могут привести к новой войне".