Сионистский режим: мы не покинем Сирию

Согласно публикации в газете "Едиот Ахронот", власти Тель-Авива, направив послание новым правителям Дамаска, подчеркнули, что не потерпят никаких попыток со стороны сил "Хайят Тахрир аш-Шам" получить доступ к южным районам Сирии.

По информации, опубликованной в этой сионистской газете, власти израильского режима заявили, что в случае появления ответственной стороны в Сирии, они готовы рассмотреть возможность перехода в буферную зону, но пока такая сторона не будет сформирована, они будут по-прежнему испытывать серьезную обеспокоенность за свою безопасность.

Заявления официальных лиц сионистского режима о намерении сохранить военное присутствие на сирийской территории последовали за заявлением лидера сирийской вооруженной оппозиции Абу Мухаммада аль-Джулани, в котором он декларировал приверженность Дамаска соглашению 1974 года о разъединении сил и обратился к международному сообществу с призывом обеспечить соблюдение данного соглашения также и со стороны Тель-Авива.

После падения режима Башара Асада, израильский режим, под предлогом нейтрализации угроз безопасности, направленных против него, осуществил оккупацию буферной зоны, расположенной между Сирией и оккупированными палестинскими территориями.