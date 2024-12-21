Представитель МИД Ирана выразил соболезнования в связи со смертью сотрудника посольства в Дамаске

В субботу Багаи выразил соболезнования иранскому народу и семье Давуда Битарафа, местного сотрудника посольства Ирана в Сирии, который трагически погиб, когда его автомобиль был обстрелян «террористическими элементами» в Дамаске 15 декабря.

Багаи решительно осудил этот «преступный акт», отметив, что тело Битарафа было найдено, идентифицировано и возвращено Ирану в последние дни.

Он также напомнил переходному правительству Сирии о его ответственности за выявление и наказание виновных в этом преступлении, подчеркнув, что Министерство иностранных дел серьезно занимается этим вопросом по различным дипломатическим и международным каналам соответствующим образом.