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Команда Ирана завоевала золотую медаль на Малазийской олимпиаде по нанотехнологиям

18 нояб. 2024 г., 21:36
Новости ID: 85663655
Команда Ирана завоевала золотую медаль на Малазийской олимпиаде по нанотехнологиям

Тегеран, 18 ноября, ИРНА - Команда Иранского технологического университета в г. Исфахан, представлявшая Иран на второй Малазийской олимпиаде по нанотехнологиям (INO 2024), получила золотую медаль и звание «Лучший из лучших».

Национальная команда Ирана стала лучшей командой на второй международной студенческой олимпиаде по нанотехнологиям в Малайзии.  В рамках соревнования команда представила исследовательский проект «Производство чистого топлива из водорода с использованием солнечного света»,  завоевав первое место в номинациях «Инновации», «Технологии» и «Рынок».

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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