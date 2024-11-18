Национальная команда Ирана стала лучшей командой на второй международной студенческой олимпиаде по нанотехнологиям в Малайзии. В рамках соревнования команда представила исследовательский проект «Производство чистого топлива из водорода с использованием солнечного света», завоевав первое место в номинациях «Инновации», «Технологии» и «Рынок».
Команда Ирана завоевала золотую медаль на Малазийской олимпиаде по нанотехнологиям
18 нояб. 2024 г., 21:36
Новости ID: 85663655
Тегеран, 18 ноября, ИРНА - Команда Иранского технологического университета в г. Исфахан, представлявшая Иран на второй Малазийской олимпиаде по нанотехнологиям (INO 2024), получила золотую медаль и звание «Лучший из лучших».
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