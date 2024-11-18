Команда Ирана завоевала золотую медаль на Малазийской олимпиаде по нанотехнологиям

Национальная команда Ирана стала лучшей командой на второй международной студенческой олимпиаде по нанотехнологиям в Малайзии. В рамках соревнования команда представила исследовательский проект «Производство чистого топлива из водорода с использованием солнечного света», завоевав первое место в номинациях «Инновации», «Технологии» и «Рынок».